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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Барселона - Гуанчжоу Эвергранд
Барселона - Гуанчжоу Эвергранд: обзор матча 17 декабря 2015
Барселона
17.12.2015, четверг, 13:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Гуанчжоу Эвергранд
39'
Л. Суарес
50'
Л. Суарес
67'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Гуанчжоу Эвергранд
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Иньеста
67'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
39'
Начало матча
Статистика матча Барселона - Гуанчжоу Эвергранд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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