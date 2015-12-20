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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Санфречче Хиросима - Гуанчжоу Эвергранд
Санфречче Хиросима - Гуанчжоу Эвергранд: обзор матча 20 декабря 2015
Санфречче Хиросима
20.12.2015, воскресенье, 10:00
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
2 : 1
Завершен
Гуанчжоу Эвергранд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Санфречче Хиросима - Гуанчжоу Эвергранд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
- : -
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Мито Холлихок
0 : 3
31.10.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 12 тур
Санфречче Хиросима
4 : 0
24.10.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 11 тур
В-Варен Нагасаки
4 : 0
21.10.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 10 тур
Санфречче Хиросима
3 : 0
17.10.2026
Киото Санга
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Хиросима Биг Арч
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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Санфречче Хиросима
Гуанчжоу Эвергранд
Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса
2025.01.07 12:09
4
Конте может вернуться в сборную Италии после ухода Манчини
2021.02.04 08:00
3
Липпи завершил тренерскую карьеру
2020.10.22 18:26
3
Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда
2020.04.16 21:59
4
«Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая
2019.10.29 00:18
3
«Арсенал» может подписать японца Асано
2016.07.02 03:10
1
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
2015.12.20 11:55
1
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
2015.12.20 09:00
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
2015.12.16 16:12
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
2015.12.16 14:00
Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса
2025.01.07 12:09
4
Конте может вернуться в сборную Италии после ухода Манчини
2021.02.04 08:00
3
Липпи завершил тренерскую карьеру
2020.10.22 18:26
3
Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда
2020.04.16 21:59
4
«Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая
2019.10.29 00:18
3
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