Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн

В среду, 16 декабря, продолжится клубный чемпионат мира сразу двумя матчами. В 10:30 по московскому времени состоится встреча «Америки» и «Мазембе», а в 13:30 пройдет полуфинальный матч, в котором «Хиросима Санфречче» встретится с «Ривер Плейт».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Америка» – «Мазембе» или «Хиросима Санфречче» – «Ривер Плейт», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 10:30.