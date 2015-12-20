«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн

В матче за третье место Клубного чемпионата мира в очном противостоянии сойдутся японский клуб «Хиросима Санфречче» и китайский чемпион «Гуанчжоу Эвергранд». Напомним, обе команды не сумели пробиться в финал турнира: японцы не смогли преодолеть барьер в виде «Ривер Плейта», а китайцы сложили оружие перед «Барселоной».

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