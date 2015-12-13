Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Америка - Гуанчжоу Эвергранд
Америка - Гуанчжоу Эвергранд: обзор матча 13 декабря 2015
Америка
13.12.2015, воскресенье, 10:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Гуанчжоу Эвергранд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Америка - Гуанчжоу Эвергранд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
- : -
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Америка
1 : 1
29.10.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Америка
1 : 2
26.10.2026
Пачука
Кубок лиг Северной Америки, Матч за 3-е место
Леон
1 : 0
07.09.2026
Америка
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Информация о матче
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1
Новости команд
Все
Америка
Гуанчжоу Эвергранд
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
3 сентября
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
3 сентября
2
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
29 августа
2
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10 августа
3
Эскобар приближается к переезду в РПЛ
2 июля
2
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
3 сентября
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
3 сентября
2
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
29 августа
2
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10 августа
3
Эскобар приближается к переезду в РПЛ
2 июля
2
Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса
2025.01.07 12:09
4
Конте может вернуться в сборную Италии после ухода Манчини
2021.02.04 08:00
3
Липпи завершил тренерскую карьеру
2020.10.22 18:26
3
Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда
2020.04.16 21:59
4
«Гуанчжоу Эвергранд» уволил Каннаваро. Команда лидирует в чемпионате Китая
2019.10.29 00:18
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+