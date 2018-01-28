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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Беневенто
Торино - Беневенто: обзор матча 28 января 2018
Торино
28.01.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Беневенто
3'
Я. Фальке
40'
М. Ньянг
45'
Ж. Оби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Беневенто
Желтая карточка
К. Молинаро
60'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Оби
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Я. Фальке
40'
33'
Красная карточка
В. Белец
Желтая карточка
М. Ньянг
33'
22'
Желтая карточка
Б. Джимсити
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Беренгер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
12
Гильерме
АП
31
Филип Джуричич
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
30
Сандро
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
8
Бурдиссо
3
Молинаро
29
Де Сильвестри
10
Оби
8
Ринкон
33
Базелли
7
Беренгер
44
Фальке
99
Ньянг
4-2-3-1
27
Белец
5
Венути
3
Летизия
6
Биллонг
6
Джимсити
32
Катальди
20
Мемушай
77
Д'Алессандро
31
Джуричич
12
Гильерме
9
Кода
Остались в запасе
Торино
Беневенто
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
30
Сандро
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
30
Сандро
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Торино - Беневенто
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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