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    Расписание матчей 11-01-2018

    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2017/2018), 1/8 финала, ответный матч
    11 января, четверг
    21:30
    Леванте
    0:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    11 января, четверг
    21:30
    Севилья
    2:1
    Кадис
    Матч завершен
    11 января, четверг
    23:30
    Барселона
    5:0
    Сельта
    Матч завершен
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