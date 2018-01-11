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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 11 января 2018
Барселона
11.01.2018, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
5 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Сельта
13'
Л. Месси
15'
Л. Месси
28'
Ж. Альба
31'
Л. Суарес
87'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Сельта
ГОЛ! 5:0!
И. Ракитич
87'
ГОЛ! 4:0!
Л. Суарес
31'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
28'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-4-1-1
24
Силлессен
14
Маскерано
18
Альба
3
Пике
27
Семеду
11
Ракитич
5
Бускетс
20
Гомеш
8
Иньеста
10
Месси
9
Суарес
4-4-1-1
1
Альварес
22
Мальо
3
Фонтас
21
Гомес
17
Кастро
77
Систо
19
Санчес
68
Лоботка
10
Васс
7
Мор
10
Аспас
Остались в запасе
Барселона
Сельта
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Барселона - Сельта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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