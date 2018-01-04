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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 04 января 2018
Сельта
04.01.2018, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Барселона
31'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сельта - Барселона
64'
Желтая карточка
А. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
П. Систо
31'
Желтая карточка
А. Фонтас
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
4-4-2
1
Альварес
17
Кастро
21
Гомес
3
Фонтас
22
Мальо
10
Васс
19
Санчес
77
Систо
68
Лоботка
9
Гомес
10
Аспас
3-2-3-1
24
Силлессен
22
Видаль
4
Вермален
3
Пике
27
Семеду
12
Динь
5
Бускетс
20
Гомеш
18
Паулиньо
4
Суарес
Остались в запасе
Сельта
Барселона
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Сельта - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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