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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Кадис
Севилья - Кадис: обзор матча 11 января 2018
Севилья
11.01.2018, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Кадис
31'
В. Бен-Йеддер
54'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Кадис
ГОЛ! 2:0!
Х. Корреа
Пас отдал
П. Сарабия
54'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Кадис
1
Рубен Янес
ВР
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Кадис
8
Алекс
АП
4-3-1-2
15
Серхио Рико
23
Кароль
2
Лангле
25
Меркадо
14
Корчиа
11
Банега
15
Н'Зонзи
30
Гайс
7
Сарабия
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
2-1-1
1
Янес
3
Робер
22
Кечоевич
24
Абдулла
18
Баррал
Остались в запасе
Севилья
Кадис
13
Давид Сорья
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
8
Алекс
АП
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
8
Алекс
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Статистика матча Севилья - Кадис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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