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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кадис - Севилья
Кадис - Севилья: обзор матча 03 января 2018
Кадис
03.01.2018, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Севилья
9'
Нолито
23'
Х. Навас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кадис - Севилья
39'
Желтая карточка
К. Лангле
23'
ГОЛ! 0:2!
Х. Навас
Пас отдал
С. Кьер
9'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
Э. Банега
2'
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
М. Вильянуэва
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Рубен Янес
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Алекс
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Кадис
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
2-1-1
1
Янес
17
Вильянуэва
3
Робер
8
Алекс
18
Баррал
3-2-3-2
15
Серхио Рико
16
Навас
24
Кьер
2
Лангле
14
Корчиа
18
Эскудеро
11
Банега
15
Н'Зонзи
19
Писсаро
3
Нолито
10
Муриэль
Остались в запасе
Кадис
Севилья
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Кадис - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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