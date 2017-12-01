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    Расписание матчей 01-12-2017

    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017, 1/2 финала, ответный матч
    1 декабря, пятница
    06:30
    Сиэтл
    3:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 19 тур
    1 декабря, пятница
    14:00
    Зенит (мол)
    3:0
    Урал (мол)
    Матч завершен
    1 декабря, пятница
    15:00
    Динамо (мол)
    3:0
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    1 декабря, пятница
    16:00
    Локомотив (мол)
    3:2
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 19 тур
    1 декабря, пятница
    19:30
    Арсенал
    0:1
    Спартак
    Матч завершен
    1 декабря, пятница
    19:30
    ЦСКА
    6:0
    Тосно
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 15 тур
    1 декабря, пятница
    20:30
    Рома
    3:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    1 декабря, пятница
    22:45
    Наполи
    0:1
    Ювентус
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 18 тур
    1 декабря, пятница
    21:00
    Орхус
    0:0
    Хельсингор
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 13 тур
    1 декабря, пятница
    21:15
    Спортинг
    1:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    1 декабря, пятница
    23:30
    Порту
    0:0
    Бенфика
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 16 тур
    1 декабря, пятница
    21:30
    Славия
    2:1
    Баник
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 14 тур
    1 декабря, пятница
    22:00
    Зволле
    1:1
    Утрехт
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 14 тур
    1 декабря, пятница
    22:30
    Фрайбург
    0:0
    Гамбург
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 17 тур
    1 декабря, пятница
    22:30
    Шарлеруа
    1:1
    Остенде
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 16 тур
    1 декабря, пятница
    22:45
    Дижон
    3:2
    Бордо
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 20 тур
    1 декабря, пятница
    22:45
    Кардифф
    3:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    1 декабря, пятница
    22:45
    Лидс
    1:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 14 тур
    1 декабря, пятница
    23:00
    Малага
    0:0
    Леванте
    Матч завершен
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