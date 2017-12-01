ноябрь 2017
декабрь 2017
США. МЛС 2017, 1/2 финала, ответный матч
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 19 тур
1 декабря, пятница
14:00
Матч завершен
1 декабря, пятница
15:00
Матч завершен
1 декабря, пятница
16:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 19 тур
Италия. Серия А (2017/2018), 15 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 18 тур
1 декабря, пятница
21:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2017/2018), 13 тур
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 16 тур
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 14 тур
Германия. Бундеслига (2017/2018), 14 тур
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 17 тур
Франция. Лига 1 (2017/2018), 16 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 20 тур
1 декабря, пятница
22:45
Матч завершен
1 декабря, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 14 тур