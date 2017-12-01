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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Норвич Сити
Кардифф - Норвич Сити: обзор матча 01 декабря 2017
Кардифф
01.12.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 20 тур
3 : 1
Завершен
Норвич Сити
49'
Д. Роллс (П)
63'
Д. Хойлетт
79'
О. Богл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Норвич Сити
ГОЛ! 3:0!
О. Богл
Пас отдал
К. Патерсон
79'
76'
Желтая карточка
А. Ганн
ГОЛ! 2:0!
Д. Хойлетт
63'
Желтая карточка
Л. Томлин
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Роллс
49'
36'
Желтая карточка
Т. Клозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-5-1
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
12
Беннетт
23
Моррисон
7
Брайсон
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
20
Дамур
25
Уорд
3-3-1-2
1
Ганн
5
Клозе
4
Хэнли
12
Пинту
14
Хулахан
8
Вранчич
6
Рид
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
Остались в запасе
Кардифф
Норвич Сити
28
Брайн Мерфи
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Кардифф - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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