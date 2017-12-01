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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Бордо
Дижон - Бордо: обзор матча 01 декабря 2017
Дижон
01.12.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 2
Завершен
Бордо
34'
С. Ямбере
52'
Б. Жанно
86'
У. Саид
13'
Д. Кафу
36'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Бордо
90'
+2
Желтая карточка
Я. Плашил
ГОЛ! 3:2!
У. Саид
Пас отдал
Шека
86'
60'
Желтая карточка
В. Вада
Желтая карточка
Б. Жанно
56'
ГОЛ! 2:2!
Б. Жанно
Пас отдал
У. Саид
52'
Желтая карточка
Ф. Чафик
51'
36'
ГОЛ! 1:2!
Малком
Пас отдал
М. Гайич
ГОЛ! 1:1!
С. Ямбере
Пас отдал
Шека
34'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кафу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Шека
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
23
Валентин Вада
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Малком
ПВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Бордо
40
Жером Приор
ВР
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-2-1-3
30
Рейне
4
Хаддади
3
Джилободжи
4
Ямбере
26
Чафик
8
Шека
20
Амалфитано
22
Чан Хун
22
Саид
9
Жанно
11
Таварес
3-3-1-2
56
Костиль
20
Сабали
33
Йованович
22
Гайич
23
Вада
21
Лерагер
28
Тулалан
10
Малком
19
Менди
7
Кафу
Остались в запасе
Дижон
Бордо
19
Валентен Розье
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
19
Валентен Розье
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Дижон - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
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Дижон
Бордо
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