Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Леванте
Малага - Леванте: обзор матча 01 декабря 2017
Малага
01.12.2017, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Леванте
51'
Желтая карточка
Э. Барди
36'
Желтая карточка
Саму
Желтая карточка
Л. Эрнандес
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
20
Кеко
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Иви
ЦФ
4-4-1-1
13
Роберто
16
Гонсалес
23
Эрнандес
16
Росалес
44
Байссе
20
Кеко
8
Гонсалес
5
Кастро
36
Ресио
7
Пеньяранда
4
Ролан
4-2-2-2
13
Ойер
18
Мур
5
Чема
21
Поштиго
3
Гарсия
20
Кампанья
14
Саму
23
Джейсон
10
Барди
25
Моралес
19
Унал
Остались в запасе
Малага
Леванте
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Малага - Леванте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+