октябрь 2017
ноябрь 2017
Отбор на ЧМ-2018. Плей-офф 2017, первый матч
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 17 тур
11 ноября, суббота
14:00
Матч завершен
11 ноября, суббота
15:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 17 тур
Испания. Сегунда (2017/2018), 14 тур
11 ноября, суббота
20:00
Матч завершен
11 ноября, суббота
21:30
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 6 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 6 тур, группа C
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 6 тур, группа A
Бразилия. Серия А 2017, 34 тур
11 ноября, суббота
22:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), первый матч