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    Расписание матчей 11-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Отбор на ЧМ-2018. Плей-офф 2017, первый матч
    11 ноября, суббота
    01:00
    Гондурас
    0:0
    Австралия
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    06:15
    Новая Зеландия
    0:0
    Перу
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 17 тур
    11 ноября, суббота
    13:00
    Рязань
    3:0
    Калуга
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    14:00
    Динамо Бр
    0:2
    Строгино
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    14:00
    Зенит
    2:5
    Химик-Арсенал
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    15:00
    Арарат-Армения
    1:0
    Энергомаш
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    15:00
    Зоркий
    5:1
    Сокол
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 17 тур
    11 ноября, суббота
    13:00
    Динамо-2
    2:1
    Муром
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    14:00
    Велес
    4:0
    Коломна
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    14:00
    Спартак К
    0:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    16:00
    Олимп-Долгопрудный
    4:0
    Псков-747
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 14 тур
    11 ноября, суббота
    15:00
    Алькоркон
    1:1
    Лорка
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    18:00
    Альбасете
    2:0
    Альмерия
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    20:00
    Сарагоса
    3:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    20:00
    Тенерифе
    2:0
    Леонеса
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    21:30
    Барселона Б
    0:2
    Уэска
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2017
    11 ноября, суббота
    16:00
    Россия
    0:1
    Аргентина
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    23:30
    Испания
    5:0
    Коста-Рика
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 6 тур, группа B
    11 ноября, суббота
    16:00
    Замбия
    2:2
    Камерун
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 6 тур, группа C
    11 ноября, суббота
    17:30
    Габон
    0:0
    Мали
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    20:30
    Кот-д'Ивуар
    0:2
    Марокко
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 6 тур, группа A
    11 ноября, суббота
    20:30
    ДР Конго
    3:1
    Гвинея
    Матч завершен
    11 ноября, суббота
    20:30
    Тунис
    0:0
    Ливия
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2017, 34 тур
    11 ноября, суббота
    22:00
    Ботафого
    0:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), первый матч
    11 ноября, суббота
    22:45
    Дания
    0:0
    Ирландия
    Матч завершен
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