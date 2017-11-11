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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Химик-Арсенал
Зенит - Химик-Арсенал: обзор матча 11 ноября 2017
Зенит
11.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
2 : 5
Завершен
Химик-Арсенал
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Статистика матча Зенит - Химик-Арсенал
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0
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Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
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Салют
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24.10.2026
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0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
20.09.2020
Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3, 6 тур
Салют
0 : 0
12.09.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
06.09.2020
Красное Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3, 4 тур
Факел-М
0 : 2
29.08.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 3 тур
Химик-Арсенал
1 : 0
23.08.2020
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Первомайский
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