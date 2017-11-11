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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Тунис - Ливия
Тунис - Ливия: обзор матча 11 ноября 2017
Тунис
11.11.2017, суббота, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тунис - Ливия
1
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
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2
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
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15.06.2026
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Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
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