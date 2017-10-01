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    Расписание матчей 01-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 26 тур
    1 октября, воскресенье
    01:00
    Палмейрас
    0:1
    Сантос
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    22:00
    Аваи
    0:2
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    22:00
    Ботафого
    2:3
    Витория
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    1:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    1:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    1 октября, воскресенье
    02:00
    Торонто
    4:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    2:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    0:0
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    2:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    03:30
    Чикаго Файр
    1:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    04:00
    Канзаc Сити
    0:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    2:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    2:1
    Портленд
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    20:00
    Филадельфия Юнион
    2:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 12 тур
    1 октября, воскресенье
    09:00
    Чита
    0:1
    Сахалин
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    11:00
    Зенит
    2:1
    Смена
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    14:00
    Иртыш
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 12 тур
    1 октября, воскресенье
    11:00
    Оренбург-2
    1:0
    Урал-2
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    0:1
    Волга
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    15:00
    Нефтехимик
    2:0
    Анжи-Юниор
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:00
    КАМАЗ
    1:2
    Челябинск
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Носта
    3:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Сызрань-2003
    0:1
    Мордовия
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 12 тур
    1 октября, воскресенье
    11:00
    Арсенал Т (мол)
    2:2
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 7 тур
    1 октября, воскресенье
    13:00
    Алькоркон
    1:2
    Гранада
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    17:00
    Уэска
    2:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Луго
    1:0
    Тенерифе
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Осасуна
    2:0
    Спортинг
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    21:00
    Севилья
    0:1
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 7 тур
    1 октября, воскресенье
    13:00
    Реал Сосьедад
    4:4
    Бетис
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    17:15
    Барселона
    3:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:30
    Валенсия
    3:2
    Атлетик
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    3:0
    Эйбар
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    21:45
    Реал
    2:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 11 тур
    1 октября, воскресенье
    13:00
    Динамо-2
    2:3
    Велес
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 11 тур
    1 октября, воскресенье
    13:00
    Силькеборг
    2:4
    Нордшелланд
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    15:00
    Мидтьюлланд
    4:1
    Ольборг
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    4:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Люнгбю
    3:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 29 тур
    1 октября, воскресенье
    13:00
    Тобол
    1:1
    Астана
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    15:00
    Тараз
    1:0
    Актобе
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 7 тур
    1 октября, воскресенье
    13:30
    Наполи
    3:0
    Кальяри
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Беневенто
    1:2
    Интер
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Кьево
    2:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Лацио
    6:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:00
    СПАЛ
    1:1
    Кротоне
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Торино
    2:2
    Верона
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Милан
    0:2
    Рома
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    21:45
    Аталанта
    2:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 7 тур
    1 октября, воскресенье
    13:30
    АЗ Алкмаар
    0:4
    Фейеноорд
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    15:30
    Витесс
    1:1
    Утрехт
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    0:4
    Аякс
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    17:45
    Спарта
    1:2
    Рода
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 7 тур
    1 октября, воскресенье
    14:00
    Йени Малатьяспор
    1:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:30
    Аланьяспор
    4:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:30
    Бешикташ
    2:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:30
    Гезтепе
    1:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 11 тур
    1 октября, воскресенье
    14:00
    Черноморец
    0:3
    Ворскла
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    17:00
    Верес
    1:1
    Сталь
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    2:0
    Карпаты
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:30
    Заря
    4:4
    Динамо
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 7 тур
    1 октября, воскресенье
    14:00
    Арсенал
    2:0
    Брайтон
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:15
    Эвертон
    0:1
    Бернли
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    18:30
    Ньюкасл
    1:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 12 тур
    1 октября, воскресенье
    14:00
    ЦСКА
    0:0
    Уфа
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:30
    Локомотив
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Анжи
    2:2
    Зенит
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 24 тур
    1 октября, воскресенье
    14:00
    Слуцк
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    0:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    18:00
    Торпедо-БелАЗ
    3:2
    Городея
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 11 тур
    1 октября, воскресенье
    14:15
    Шеффилд Уэнсдэй
    3:0
    Лидс
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 7 тур
    1 октября, воскресенье
    14:30
    Фрайбург
    3:2
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    16:30
    Герта
    2:2
    Бавария
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Кельн
    1:2
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 9 тур
    1 октября, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    2:1
    Гент
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Андерлехт
    1:0
    Стандард
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    21:00
    Зюлте-Варегем
    1:3
    Локерен
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 6 тур
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Олимпиакос
    0:1
    Атромитос
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    18:15
    Керкира
    0:2
    Ксанти
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    2:1
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    20:30
    Астерас
    2:0
    АЕК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 8 тур
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Труа
    2:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    18:00
    Анжер
    3:3
    Лион
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    22:00
    Ницца
    2:4
    Марсель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 9 тур
    1 октября, воскресенье
    16:00
    Виктория
    2:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    18:00
    Яблонец
    3:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    18:00
    Баник
    2:2
    Фастав
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    18:00
    Высочина
    0:1
    Сигма
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Славия
    2:0
    Зброевка
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 10 тур
    1 октября, воскресенье
    17:00
    Тун
    2:0
    Люцерн
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    3:0
    Лугано
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    6:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 11 тур
    1 октября, воскресенье
    17:00
    Строгино
    1:2
    Арарат-Армения
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 10 тур
    1 октября, воскресенье
    17:30
    Аустрия
    2:0
    Альтах
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    20:00
    Зальцбург
    2:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 24 тур
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    0:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Одд
    1:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    2:0
    Олесунн
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Согндаль
    2:2
    Мольде
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    2:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    21:00
    Русенборг
    1:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 8 тур
    1 октября, воскресенье
    19:15
    Брага
    6:0
    Эшторил
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    21:15
    Спортинг
    0:0
    Порту
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    23:30
    Белененсеш
    1:0
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    1 октября, воскресенье
    23:30
    Маритиму
    1:1
    Бенфика
    Матч завершен
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