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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Коньяспор
Йени Малатьяспор - Коньяспор: обзор матча 01 октября 2017
Йени Малатьяспор
01.10.2017, воскресенье, 14:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
70'
А. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Коньяспор
75'
Желтая карточка
Ф. Озторун
ГОЛ! 1:0!
А. Кара
70'
33'
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
А. Бюйюк
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
45
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Коньяспор
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
1-2-2
2
Айхан
14
Окечукву
35
Кара
10
Бюйюк
29
Бутаиб
3-1-4-1-1
1
Киринтили
89
Скубич
4
Туран
42
Саинер
16
Йонссон
10
Бурабиа
53
Арас
27
Милошевич
5
Филипович
7
Фофана
45
Эзе
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Коньяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
30
Артуро Мина
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Йени Малатьяспор - Коньяспор
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Конья
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