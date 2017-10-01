Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Порту
Спортинг - Порту: обзор матча 01 октября 2017
Спортинг
01.10.2017, воскресенье, 21:15
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Порту
Желтая карточка
Х. Сильва
79'
71'
Желтая карточка
Д. Перейра
68'
Желтая карточка
М. Лаюн
67'
Желтая карточка
М. Марега
Желтая карточка
В. Карвалью
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
Порту
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
33
Сильва
22
Матье
4
Коатес
21
Акунья
10
Карвалью
12
Пиччини
6
Батталья
8
Фернандеш
10
Мартинш
12
Дост
4-1-3-1-1
12
Касильяс
5
Маркано
18
Фелипе
19
Лаюн
13
Теллес
2
Перейра
8
Браими
27
Оливейра
16
Эррера
91
Марега
9
Абубакар
Остались в запасе
Спортинг
Порту
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
17
Хесус Корона
ПВ
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Спортинг - Порту
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Порту
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+