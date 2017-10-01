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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 01 октября 2017
Аталанта
01.10.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
31'
М. Кальдара
67'
Б. Кристанте
21'
Ф. Бернардески
24'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
Желтая карточка
А. Петанья
82'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
80'
ГОЛ! 2:2!
Б. Кристанте
Пас отдал
А. Гомес
67'
Желтая карточка
А. Гомес
64'
58'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:2!
М. Кальдара
31'
24'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ф. Бернардески
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бернардески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
3-2-3-2
1
Бериша
23
Кальдара
19
Паломино
33
Хатебур
37
Спинаццола
5
Масиелло
4
Кристанте
8
Фройлер
27
Куртич
14
Корнелиус
10
Гомес
3-2-1-3
1
Буффон
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
4
Бенатиа
8
Матюиди
27
Асамоа
10
Бернардески
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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