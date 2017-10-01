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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Уфа
ЦСКА - Уфа: обзор матча 01 октября 2017
ЦСКА
01.10.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Уфа
Пенальти не реализован!
Б. Натхо
89'
84'
Замена
К. Карп
️️️️
О. Ваньек
80'
Замена
К. Фатай
️️️️
С. Игбун
Замена
Г. Миланов
️️️️
П. Вернблум
76'
Травма
П. Вернблум
74'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Жамалетдинов
69'
67'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Сысуев
Замена
С. Игнашевич
️️️️
В. Березуцкий
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ПП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
29
Иван Пауревич
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
90
Ондрей Ваньек
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
5
Васин
6
Фернандес
19
Вернблум
18
Кучаев
10
Натхо
75
Жамалетдинов
11
Витиньо
10
Головин
4-3-3
31
Беленов
89
Стоцкий
5
Табидзе
3
Аликин
34
Тумасян
27
Живоглядов
29
Пауревич
5
Йокич
44
Игбун
90
Ваньек
8
Сысуев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
4
Игнашевич
24
Березуцкий
19
Вернблум
17
Миланов
17
Миланов
19
Вернблум
75
Жамалетдинов
63
Чалов
63
Чалов
75
Жамалетдинов
90
Ваньек
55
Карп
55
Карп
90
Ваньек
8
Сысуев
10
Обляков
10
Обляков
8
Сысуев
44
Игбун
7
Фатай
7
Фатай
44
Игбун
Остались в запасе
ЦСКА
Уфа
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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