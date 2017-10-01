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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 01 октября 2017
Ницца
01.10.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 4
Завершен
Марсель
4'
М. Балотелли
16'
Ж. Мишель Сери
26'
Л. Окампос
41'
П. Лис-Мелу (АГ)
45'
Л. Окампос
48'
Л. Густаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Марсель
88'
Желтая карточка
Л. Окампос
66'
Красная карточка
Л. Густаво
61'
Желтая карточка
Ж. Амави
Желтая карточка
А. Плеа
50'
48'
ГОЛ! 2:4!
Л. Густаво
45'
ГОЛ! 2:3!
Л. Окампос
41'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
П. Лис-Мелу
36'
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
32'
26'
ГОЛ! 2:1!
Л. Окампос
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мишель Сери
Пас отдал
Н. Менди
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
П. Лис-Мелу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
4
Данте
23
Ле Марша
5
Сарр
2
Суке
33
Лис-Мелу
14
Сери
6
Менди
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
14
Плеа
4-1-1-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
6
Роланду
23
Рами
23
Амави
14
Густаво
99
Ангисса
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
9
Н'Жи
Остались в запасе
Ницца
Марсель
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Марсель
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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