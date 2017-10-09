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    Расписание матчей 09-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 13 тур
    9 октября, понедельник
    08:00
    Сахалин
    1:2
    Чита
    Матч завершен
    9 октября, понедельник
    08:00
    Смена
    4:1
    Зенит
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2017
    9 октября, понедельник
    21:15
    Румыния
    Турция
    Не начался
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа D
    9 октября, понедельник
    21:45
    Сербия
    1:0
    Грузия
    Матч завершен
    9 октября, понедельник
    21:45
    Уэльс
    0:1
    Ирландия
    Матч завершен
    9 октября, понедельник
    21:45
    Молдавия
    0:1
    Австрия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа G
    9 октября, понедельник
    21:45
    Албания
    0:1
    Италия
    Матч завершен
    9 октября, понедельник
    21:45
    Северная Македония
    4:0
    Лихтенштейн
    Матч завершен
    9 октября, понедельник
    21:45
    Израиль
    0:1
    Испания
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа I
    9 октября, понедельник
    21:45
    Финляндия
    2:2
    Турция
    Матч завершен
    9 октября, понедельник
    21:45
    Украина
    0:2
    Хорватия
    Матч завершен
    9 октября, понедельник
    21:45
    Исландия
    2:0
    Косово
    Матч завершен
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