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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Италия
Албания - Италия: обзор матча 09 октября 2017
Албания
09.10.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
0 : 1
Завершен
Италия
73'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Италия
90'
+3
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Инсинье
Замена
В. Ахмеди
️️️️
О. Роши
90'
+1
89'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Эдер
81'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
А. Лила
76'
Замена
Л. Латифи
️️️️
Л. Мемушай
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Л. Спинаццола
Замена
А. Лила
️️️️
М. Баша
68'
61'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
М. Дармиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Роберто Гальярдини
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Эдер
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Албания
23
Энеа Колики
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
15
Лиридон Латифи
ЦП
16
Валон Ахмеди
ЦП
0
Эмануэле Ндой
ЦП
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Роберто Инглесе
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-4-1-1
1
Бериша
7
Аголли
15
Маврай
5
Везели
4
Хюсай
21
Роши
8
Баша
9
Мемушай
20
Каце
9
Грезда
10
Садику
4-3-1-2
1
Буффон
13
Дармиан
3
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Спинаццола
6
Кандрева
18
Пароло
18
Гальярдини
10
Инсинье
17
Иммобиле
17
Эдер
8
Баша
2
Лила
2
Лила
8
Баша
9
Мемушай
15
Латифи
15
Латифи
9
Мемушай
21
Роши
16
Ахмеди
16
Ахмеди
21
Роши
13
Дармиан
2
Дзаппакоста
2
Дзаппакоста
13
Дармиан
10
Инсинье
22
Эль-Шаарави
22
Эль-Шаарави
10
Инсинье
17
Эдер
23
Габбиадини
23
Габбиадини
17
Эдер
Остались в запасе
Албания
Италия
2
Иван Баллиу
ПЗ
23
Энеа Колики
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
0
Эмануэле Ндой
ЦП
Главный тренер
Кристиан Пануччи
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
2
Иван Баллиу
ПЗ
23
Энеа Колики
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
0
Эмануэле Ндой
ЦП
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Албания - Италия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Лоро Боричи
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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