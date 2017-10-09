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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Испания
Израиль - Испания: обзор матча 09 октября 2017
Израиль
09.10.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
0 : 1
Завершен
Испания
76'
А. Ильярраменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Испания
76'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Педро
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Ильярраменди
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Э. Атар
75'
Замена
Н. Биттон
️️️️
М. Кабха
67'
66'
Замена
Иско
️️️️
А. Адурис
Замена
Т. Бен-Хаим II
️️️️
М. Меликсон
55'
Желтая карточка
О. Давидзаде
52'
46'
Замена
Я. Аспас
️️️️
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Давид Келтьенс
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
8
Альмог Коэн
ЦП
22
Марван Кабха
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
0
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
0
Асьер Ильярраменди
ЦП
0
Хонатан Виера
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Педро
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Израиль
0
Дани Амос
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
19
Дор Эло
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
14
Идан Веред
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
13
Кепа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
8
Коке
ЦП
22
Иско
АП
17
Яго Аспас
ЦФ
9
Родриго
ЦФ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
4-4-2
1
Харуш
3
Бен-Хаим
21
Тиби
22
Давидзаде
0
Келтьенс
8
Коэн
6
Натхо
5
Меликсон
22
Кабха
0
Атар
8
Хемед
4-1-1-3-1
23
Рейна
2
Аспиликуэта
4
Начо
15
Рамос
16
Монреаль
5
Бускетс
0
Ильярраменди
11
Педро
0
Виера
10
Асенсио
20
Адурис
0
Атар
0
Бенаюн
0
Бенаюн
0
Атар
22
Кабха
4
Биттон
4
Биттон
22
Кабха
5
Меликсон
12
Бен-Хаим II
12
Бен-Хаим II
5
Меликсон
20
Адурис
22
Иско
22
Иско
20
Адурис
15
Рамос
17
Аспас
17
Аспас
15
Рамос
11
Педро
9
Кальехон
9
Кальехон
11
Педро
Остались в запасе
Израиль
Испания
0
Дани Амос
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
19
Дор Эло
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Идан Веред
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
1
Давид Де Хеа
ВР
13
Кепа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
8
Коке
ЦП
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
0
Дани Амос
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
19
Дор Эло
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Идан Веред
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
13
Кепа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
8
Коке
ЦП
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Израиль - Испания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Тедди
Где смотреть матч:
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