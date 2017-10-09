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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Турция
Финляндия - Турция: обзор матча 09 октября 2017
Финляндия
09.10.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
2 : 2
Завершен
Турция
76'
П. Араюри
88'
Й. Похьянпало
57'
Д. Тосун
84'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Турция
Желтая карточка
Н. Мойсандер
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Й. Похьянпало
Пас отдал
П. Сойри
88'
Замена
Э. Маркканен
️️️️
Т. Лам
86'
85'
Замена
М. Топал
️️️️
С. Инан
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тосун
Пас отдал
Э. Мор
Замена
П. Сойри
️️️️
Т. Пукки
82'
ГОЛ! 1:1!
П. Араюри
Пас отдал
Р. Лод
76'
75'
Желтая карточка
Ю. Языджи
75'
Замена
Э. Мор
️️️️
Ю. Языджи
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
П. Хетемай
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тосун
Пас отдал
С. Инан
49'
Желтая карточка
О. Йокушлу
46'
Желтая карточка
С. Инан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
0
Дани Хатакка
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
Турция
0
Серкан Киринтили
ВР
23
Харун Текин
ВР
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
19
Юнус Малли
АП
21
Эмре Мор
ПВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-4-2
1
Градецки
3
Мойсандер
15
Вяйсянен
2
Араюри
16
Лам
19
Пиринен
8
Лод
8
Хетемай
11
Шуллер
10
Пукки
20
Похьянпало
3-5-1-1
1
Бабакан
3
Кейбаши
4
Топрак
4
Сеюнджу
10
Чалханоглу
8
Инан
14
Озякуп
5
Йокушлу
6
Туфан
11
Языджи
9
Тосун
8
Хетемай
21
Хямяляйнен
21
Хямяляйнен
8
Хетемай
10
Пукки
13
Сойри
13
Сойри
10
Пукки
16
Лам
9
Маркканен
9
Маркканен
16
Лам
11
Языджи
21
Мор
21
Мор
11
Языджи
8
Инан
15
Топал
15
Топал
8
Инан
Остались в запасе
Финляндия
Турция
0
Дани Хатакка
ЦЗ
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
0
Серкан Киринтили
ВР
23
Харун Текин
ВР
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
0
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
19
Юнус Малли
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
0
Дани Хатакка
ЦЗ
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
Остались в запасе
0
Серкан Киринтили
ВР
23
Харун Текин
ВР
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
0
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
19
Юнус Малли
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Финляндия - Турция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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