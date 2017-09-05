август 2017
сентябрь 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), Финал, ответный матч
5 сентября, вторник
06:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 10 тур, группа B
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 1 тур
5 сентября, вторник
16:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 10 тур, группа A
5 сентября, вторник
18:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа D
5 сентября, вторник
20:00
Матч завершен
5 сентября, вторник
21:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа A
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа C
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 8 тур, группа D
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 8 тур, группа G
5 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
5 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 8 тур, группа I
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа B