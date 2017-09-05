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    Расписание матчей 05-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), Финал, ответный матч
    5 сентября, вторник
    06:00
    Соломоновы Острова
    2:2
    Новая Зеландия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 10 тур, группа B
    5 сентября, вторник
    13:00
    Австралия
    2:1
    Таиланд
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    17:00
    Ирак
    1:0
    ОАЭ
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    20:30
    Саудовская Аравия
    1:0
    Япония
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 1 тур
    5 сентября, вторник
    16:00
    Крылья Советов-2
    0:2
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа E
    5 сентября, вторник
    17:30
    Конго
    1:5
    Гана
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    21:00
    Египет
    1:0
    Уганда
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 10 тур, группа A
    5 сентября, вторник
    18:00
    Катар
    1:2
    Китай
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    18:00
    Иран
    2:2
    Сирия
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    18:00
    Узбекистан
    0:0
    Южная Корея
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа D
    5 сентября, вторник
    20:00
    ЮАР
    1:2
    Кабо-Верде
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    21:00
    Буркина-Фасо
    2:2
    Сенегал
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа A
    5 сентября, вторник
    20:30
    ДР Конго
    2:2
    Тунис
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа C
    5 сентября, вторник
    20:30
    Кот-д'Ивуар
    1:2
    Габон
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    22:00
    Мали
    0:0
    Марокко
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 8 тур, группа D
    5 сентября, вторник
    21:45
    Австрия
    1:1
    Грузия
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    21:45
    Ирландия
    0:1
    Сербия
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    21:45
    Молдавия
    0:2
    Уэльс
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 8 тур, группа G
    5 сентября, вторник
    21:45
    Северная Македония
    1:1
    Албания
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    21:45
    Лихтенштейн
    0:8
    Испания
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    21:45
    Италия
    1:0
    Израиль
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 8 тур, группа I
    5 сентября, вторник
    21:45
    Исландия
    2:0
    Украина
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    21:45
    Турция
    1:0
    Хорватия
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    21:45
    Косово
    0:1
    Финляндия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 4 тур, группа B
    5 сентября, вторник
    22:30
    Алжир
    0:1
    Замбия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 16 тур
    5 сентября, вторник
    23:00
    Боливия
    1:0
    Чили
    Матч завершен
    5 сентября, вторник
    23:30
    Колумбия
    1:1
    Бразилия
    Матч завершен
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