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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Египет - Уганда
Египет - Уганда: обзор матча 05 сентября 2017
Египет
05.09.2017, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Уганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Египет - Уганда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
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