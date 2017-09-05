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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Албания
Северная Македония - Албания: обзор матча 05 сентября 2017
Северная Македония
05.09.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
1 : 1
Завершен
Албания
78'
А. Трайковски (П)
53'
О. Роши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Албания
87'
Желтая карточка
М. Баша
Желтая карточка
В. Муслиу
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Трайковски
78'
67'
Желтая карточка
О. Роши
53'
ГОЛ! 0:1!
О. Роши
Пас отдал
А. Садику
42'
Желтая карточка
Б. Кукели
37'
Желтая карточка
М. Маврай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
16
Бобан Николов
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
13
Бурим Кукели
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Северная Македония
1
Деян Илиев
ВР
22
Давид Нильссон
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Валон Ахмеди
ЦП
15
Лиридон Латифи
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
4-3-1-2
23
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
4
Ристевски
13
Ристовски
16
Николов
20
Спировски
14
Велкоски
10
Барди
23
Несторовски
10
Пандев
3-2-3-2
1
Бериша
15
Маврай
7
Аголли
5
Айети
4
Хюсай
2
Лила
13
Кукели
21
Роши
0
Хика
11
Лулаку
10
Садику
Остались в запасе
Северная Македония
Албания
1
Деян Илиев
ВР
22
Давид Нильссон
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
9
Эрос Грезда
ПВ
2
Иван Баллиу
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Валон Ахмеди
ЦП
15
Лиридон Латифи
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
22
Давид Нильссон
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Остались в запасе
9
Эрос Грезда
ПВ
2
Иван Баллиу
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Валон Ахмеди
ЦП
15
Лиридон Латифи
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Северная Македония - Албания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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