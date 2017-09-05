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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - ОАЭ
Ирак - ОАЭ: обзор матча 05 сентября 2017
Ирак
05.09.2017, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 10 тур
1 : 0
Завершен
ОАЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирак - ОАЭ
Желтая карточка
Д. Мерам
62'
Начало матча
Статистика матча Ирак - ОАЭ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
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17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
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13.11.2026
Ливан
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26.06.2026
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23.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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