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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Чили
Боливия - Чили: обзор матча 05 сентября 2017
Боливия
05.09.2017, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Чили
58'
Х. Карлос Арсэ (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Чили
Желтая карточка
Д. Бехарано
84'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Карлос Арсэ
58'
21'
Желтая карточка
Ж. Босежур
Желтая карточка
Х. Кампос
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
10
Хьясмани Кампос
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Жан Босежур
ЦП
10
Марсело Диас
ЦП
7
Франсиско Сильва
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
Боливия
12
Ромель Киньонес
ВР
14
Рауль Кастро
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Чили
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Николас Кастильо
ЦФ
2-2
1
Лампе
22
Сентено
8
Бехарано
10
Кампос
7
Арсэ
1-1-5-2
1
Браво
4
Исла
17
Медель
15
Босежур
7
Сильва
8
Видаль
16
Эрнандес
10
Диас
10
Санчес
11
Варгас
Остались в запасе
Боливия
Чили
12
Ромель Киньонес
ВР
14
Рауль Кастро
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
Остались в запасе
12
Ромель Киньонес
ВР
14
Рауль Кастро
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Остались в запасе
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Главный тренер
Николас Кордова
Статистика матча Боливия - Чили
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
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