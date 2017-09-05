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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЮАР - Кабо-Верде
ЮАР - Кабо-Верде: обзор матча 05 сентября 2017
ЮАР
05.09.2017, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 4 тур
1 : 2
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЮАР - Кабо-Верде
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
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