Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Буркина-Фасо - Сенегал
Буркина-Фасо - Сенегал: обзор матча 05 сентября 2017
Буркина-Фасо
05.09.2017, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Буркина-Фасо - Сенегал
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Новости команд
Все
Буркина-Фасо
Сенегал
Игроки Сенегала «очень рады» встрече с новым тренером Виейра
Вчера, 18:37
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14 сентября
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Игроки Сенегала «очень рады» встрече с новым тренером Виейра
Вчера, 18:37
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14 сентября
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+