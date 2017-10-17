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    Расписание матчей 17-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 28 тур
    17 октября, вторник
    01:00
    Сантос
    2:2
    Витория
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 7 тур
    17 октября, вторник
    17:00
    Строгино
    2:1
    Сатурн
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 тур, группа E
    17 октября, вторник
    21:45
    Спартак
    5:1
    Севилья
    Матч завершен
    17 октября, вторник
    21:45
    Марибор
    0:7
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 тур, группа F
    17 октября, вторник
    21:45
    Манчестер Сити
    2:1
    Наполи
    Матч завершен
    17 октября, вторник
    21:45
    Фейеноорд
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 тур, группа G
    17 октября, вторник
    21:45
    Монако
    1:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    17 октября, вторник
    21:45
    РБ Лейпциг
    3:2
    Порту
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 3 тур, группа H
    17 октября, вторник
    21:45
    АПОЭЛ
    1:1
    Боруссия
    Матч завершен
    17 октября, вторник
    21:45
    Реал
    1:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
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