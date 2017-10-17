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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Боруссия Д
АПОЭЛ - Боруссия Д: обзор матча 17 октября 2017
АПОЭЛ
17.10.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
67'
С. Папастатопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Боруссия Д
Желтая карточка
Р. Салаи
88'
87'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
84'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
77'
Желтая карточка
Д. Тольян
67'
ГОЛ! 0:1!
С. Папастатопулос
Пас отдал
М. Гетце
Желтая карточка
Л. Эбесилио
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
16
Винисиус
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
АПОЭЛ
21
Живко Миланов
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-4-1
24
Ватерман
2
Вурос
30
Меркис
3
Лаго
26
Мораиш
6
Эбесилио
16
Винисиус
46
Алонефтис
9
Де Камарго
4-1-3-2
1
Бюрки
21
Топрак
5
Бартра
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
5
Вайгль
11
Пулишич
27
Гетце
10
Кагава
7
Ярмоленко
7
Обамеянг
Остались в запасе
АПОЭЛ
Боруссия Д
20
Роланд Салаи
ПВ
21
Живко Миланов
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
20
Роланд Салаи
ПВ
21
Живко Миланов
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча АПОЭЛ - Боруссия Д
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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