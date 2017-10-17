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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Ливерпуль
Марибор - Ливерпуль: обзор матча 17 октября 2017
Марибор
17.10.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
0 : 7
Завершен
Ливерпуль
4'
Р. Фирмино
13'
Ф. Коутиньо
19'
М. Салах
40'
М. Салах
54'
Р. Фирмино
86'
А. Окслэд-Чемберлен
90'
Т. Александер-Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Ливерпуль
90'
ГОЛ! 0:7!
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Д. Хотич
89'
86'
ГОЛ! 0:6!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Д. Старридж
Желтая карточка
Б. Врховец
80'
54'
ГОЛ! 0:5!
Р. Фирмино
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
М. Милец
45'
40'
ГОЛ! 0:4!
М. Салах
Пас отдал
А. Морено
19'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
13'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Милнер
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
39
Дамьян Богар
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
4
Блаж Врховец
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Марибор
69
Матко Обрадович
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
4-4-1-1
33
Ханданович
4
Шулер
28
Вилер
22
Милец
26
Райчевич
39
Богар
4
Врховец
8
Кабха
30
Ахмеди
14
Крамарич
9
Таварес
4-1-2-2-1
1
Кариус
2
Александер-Арнольд
32
Матип
6
Ловрен
5
Морено
23
Джан
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Салах
11
Коутиньо
9
Фирмино
Остались в запасе
Марибор
Ливерпуль
69
Матко Обрадович
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
69
Матко Обрадович
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Марибор - Ливерпуль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Людски врт
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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