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    Расписание матчей 15-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 28 тур
    15 октября, воскресенье
    01:00
    Васко да Гама
    1:0
    Ботафого
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    03:00
    Сан-Паулу
    2:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Гойяненсе
    1:3
    Палмейрас
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    22:00
    Спорт Ресифи
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    1:0
    Аваи
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    0:1
    Фламенго
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 13 тур
    15 октября, воскресенье
    09:00
    Уфа (мол)
    2:0
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    12:00
    Амкар (мол)
    5:2
    Тосно (мол)
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    13:00
    Зенит (мол)
    1:2
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 30 тур
    15 октября, воскресенье
    12:00
    Астана
    2:1
    Иртыш
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    12:00
    Окжетпес
    2:1
    Тараз
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    13:00
    Шахтер
    2:1
    Кайсар
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 10 тур
    15 октября, воскресенье
    13:00
    Реус Депортиу
    0:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:00
    Альбасете
    2:1
    Севилья
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Альмерия
    1:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    21:00
    Кордоба
    1:5
    Химнастик
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    21:30
    Сарагоса
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 8 тур
    15 октября, воскресенье
    13:00
    Эйбар
    0:0
    Депортиво
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:15
    Жирона
    1:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:30
    Малага
    0:2
    Леганес
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    21:45
    Бетис
    3:6
    Валенсия
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 13 тур
    15 октября, воскресенье
    13:00
    Динамо-2
    0:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    16:00
    Спартак К
    2:1
    Псков-747
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 12 тур
    15 октября, воскресенье
    13:00
    Хорсенс
    2:2
    Хобро
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    15:00
    Ольборг
    1:0
    Хельсингор
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    4:1
    Силькеборг
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Оденсе
    1:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 8 тур
    15 октября, воскресенье
    13:30
    Фиорентина
    2:1
    Удинезе
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    16:00
    Болонья
    2:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    16:00
    Кальяри
    2:3
    Дженоа
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    16:00
    Кротоне
    2:2
    Торино
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    3:1
    Аталанта
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    0:0
    Кьево
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    21:45
    Интер
    3:2
    Милан
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 8 тур
    15 октября, воскресенье
    13:30
    Хераклес
    1:1
    Витесс
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    15:30
    Венло
    2:5
    ПСВ
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    3:1
    Твенте
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    1:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:45
    АДО Ден Хааг
    1:2
    Экселсиор
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 8 тур
    15 октября, воскресенье
    14:00
    Касымпаша
    2:3
    Сивасспор
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    16:30
    Трабзонспор
    1:6
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:30
    Фенербахче
    3:1
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 14 тур
    15 октября, воскресенье
    14:00
    Биолог-Новокубанск
    2:0
    Кубань-2
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    14:30
    Анжи-2
    0:0
    СКА
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    15:00
    Академия им. Понедельника
    0:2
    Легион
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо
    0:2
    Чайка
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    15:00
    Машук-КМВ
    0:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    16:00
    Черноморец
    5:0
    Дружба
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:00
    Армавир
    4:0
    Алания
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:00
    Афипс
    3:1
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 12 тур
    15 октября, воскресенье
    14:00
    Звезда К
    0:0
    Карпаты
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:00
    Олимпик
    1:0
    Александрия
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:30
    Черноморец
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 13 тур
    15 октября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    1:0
    Локомотив
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    16:30
    Ростов
    0:1
    Рубин
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Зенит
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 25 тур
    15 октября, воскресенье
    14:00
    Славия-Мозырь
    1:2
    Слуцк
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    15:00
    Минск
    2:2
    Нафтан
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо-Брест
    3:0
    Днепр
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    18:00
    БАТЭ
    3:1
    Витебск
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 12 тур
    15 октября, воскресенье
    15:15
    Дерби Каунти
    2:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 10 тур
    15 октября, воскресенье
    15:30
    Стандард
    3:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Остенде
    2:3
    Брюгге
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    21:00
    Антверпен
    3:0
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 8 тур
    15 октября, воскресенье
    15:30
    Брайтон
    1:1
    Эвертон
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    18:00
    Саутгемптон
    2:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 7 тур
    15 октября, воскресенье
    16:00
    ПАОК
    4:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    18:15
    Аполлон Смирнис
    0:0
    Керкира
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    0:1
    Левадиакос
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    20:30
    Ксанти
    1:1
    АЕК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 9 тур
    15 октября, воскресенье
    16:00
    Бордо
    1:1
    Нант
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    18:00
    Монпелье
    2:0
    Ницца
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    22:00
    Страсбур
    3:3
    Марсель
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 8 тур
    15 октября, воскресенье
    16:30
    Байер
    2:2
    Вольфсбург
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Вердер
    0:2
    Боруссия
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 11 тур
    15 октября, воскресенье
    17:00
    Грассхоппер
    1:1
    Люцерн
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:00
    Сьон
    1:2
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    17:00
    Тун
    1:3
    Цюрих
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 11 тур
    15 октября, воскресенье
    17:30
    Штурм
    3:0
    Аустрия
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 10 тур
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Спарта
    0:1
    Виктория
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 25 тур
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    5:1
    Олесунн
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    0:2
    Викинг
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    1:0
    Согндаль
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:0
    Сандефьорд
    Матч завершен
    15 октября, воскресенье
    21:00
    Мольде
    1:0
    Бранн
    Матч завершен
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