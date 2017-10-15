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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ПАС Ламия
ПАОК - ПАС Ламия: обзор матча 15 октября 2017
ПАОК
15.10.2017, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 7 тур
4 : 0
Завершен
ПАС Ламия
10'
М. Леовац
24'
А. Прийович
50'
Д. Пелкас
88'
А. Прийович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - ПАС Ламия
Желтая карточка
Маурисио
89'
ГОЛ! 4:0!
А. Прийович
88'
ГОЛ! 3:0!
Д. Пелкас
Пас отдал
Виейринья
50'
Желтая карточка
Д. Пелкас
39'
ГОЛ! 2:0!
А. Прийович
Пас отдал
Д. Пелкас
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Леовац
Пас отдал
Маурисио
10'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ПАОК - ПАС Ламия
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
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