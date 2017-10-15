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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Локомотив
Уфа - Локомотив: обзор матча 15 октября 2017
Уфа
15.10.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
76'
С. Игбун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Локомотив
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Стоцкий
90'
+3
84'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Миранчук
Замена
А. Засеев
️️️️
Д. Сысуев
84'
Замена
В. Салатич
️️️️
О. Ваньек
83'
78'
Желтая карточка
В. Денисов
ГОЛ! 1:0!
С. Игбун
Пас отдал
Б. Йокич
76'
Желтая карточка
Д. Тумасян
75'
Желтая карточка
С. Игбун
71'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
8
Роман Тугарев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
3-3-1-2
31
Беленов
4
Никитин
3
Аликин
34
Тумасян
5
Йокич
29
Пауревич
89
Стоцкий
90
Ваньек
44
Игбун
8
Сысуев
4-2-1-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
39
Пейчинович
29
Денисов
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
89
Стоцкий
57
Кротов
57
Кротов
89
Стоцкий
8
Сысуев
13
Засеев
13
Засеев
8
Сысуев
90
Ваньек
10
Салатич
10
Салатич
90
Ваньек
21
Миранчук
77
Корян
77
Корян
21
Миранчук
Остались в запасе
Уфа
Локомотив
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Уфа - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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