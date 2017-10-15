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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Анжи-2 - СКА-Ростов
Анжи-2 - СКА-Ростов: обзор матча 15 октября 2017
Анжи-2
15.10.2017, воскресенье, 14:30
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 14 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Ростов
Матч
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Таблица
Статистика матча Анжи-2 - СКА-Ростов
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0
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0
Матчи команд
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Черноморец
0 : 1
27.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Анжи-2
0 : 1
20.05.2018
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Дружба
1 : 1
16.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Анжи-2
0 : 0
11.05.2018
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Анжи-2
1 : 0
28.04.2018
Спартак-Нальчик
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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Анжи-2
СКА-Ростов
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