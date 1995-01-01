Прядкин: «Ответ ФИФА будет таким: российские клубы участвовали в турнире в Крыму без согласования с РФC»

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин заявил, что организация ничего не знала об участии саратовского «Сокола» и «Анжи-2» в зимнем Кубке Крыма.

Ранее сообщалось, что по этой причине ФИФА может наложить санкции на РФС.

«РФС не согласовывал место проведения этих матчей с «Соколом» и «Анжи-2», об этом мне сообщил Александр Алаев буквально два часа назад. Всe решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения.

Есть ли опасность санкций? Свяжемся и всe узнаем. Во всяком случае наш официальный ответ ФИФА будет таким: всe происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов», – сказал Прядкин.