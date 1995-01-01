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    Прядкин: «Ответ ФИФА будет таким: российские клубы участвовали в турнире в Крыму без согласования с РФC»

    Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин заявил, что организация ничего не знала об участии саратовского «Сокола» и «Анжи-2» в зимнем Кубке Крыма.

    Ранее сообщалось, что по этой причине ФИФА может наложить санкции на РФС.

    «РФС не согласовывал место проведения этих матчей с «Соколом» и «Анжи-2», об этом мне сообщил Александр Алаев буквально два часа назад. Всe решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения.

    Есть ли опасность санкций? Свяжемся и всe узнаем. Во всяком случае наш официальный ответ ФИФА будет таким: всe происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов», – сказал Прядкин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4825

      parevg 11 минут назад

      Трусы.
      Послать ФИФА лесом. на своей территории мы можем устраивать любые турниры, и принимать участие там могут все кого пригласят.

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      Рейтинг: +3507

      серега кашин 11 минут назад

      такой абсурд и будет

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      Рейтинг: +7223

      vladimir-7 12 минут назад

      А не послать-ли нам ФИФА на кутак. Внутри России команды могут
      играть с кем захотят и не спрашивать ни у кого разрешения.

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