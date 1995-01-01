ФИФА может наложить санкции на РФС из-за участия клубов в Кубке Крыма

ФИФА начала расследование в отношении РФС. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В 2017 году два российских клуба – «Анжи-2» и «Сокол» — приняли участие в зимнем Кубке Крыма. Все матчи проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают.

В международной федерации футбола уверены, что участие российских команд в крымском турнире было согласовано с футбольным союзом. Если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут серьезные санкции.

В январе 2015 года было принято решение о запрете крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС.