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    ФИФА может наложить санкции на РФС из-за участия клубов в Кубке Крыма

    ФИФА начала расследование в отношении РФС. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    В 2017 году два российских клуба – «Анжи-2» и «Сокол» — приняли участие в зимнем Кубке Крыма. Все матчи проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают.

    В международной федерации футбола уверены, что участие российских команд в крымском турнире было согласовано с футбольным союзом. Если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут серьезные санкции.

    В январе 2015 года было принято решение о запрете крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3501

      серега кашин 9 минут назад

      это уже жополизные чинушки начинают лезть

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      Рейтинг: +3501

      серега кашин 10 минут назад

      этих клубов только в крыму и видели

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      Рейтинг: +208

      Кирпичный 13 минут назад

      МОК ФУФА УЕФа, все чмошника, один раз откажитесь от участия, спонсорства и взносов в эти организации, и сразу запоют по другому, Америка кладет на них дядю сема, делает свои лиги средства от которых не идут на развитие конькобежного спорта в Замбези, и правельно делают. А мы смотрим на наших западных партнеров и ждем процветания.

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      Рейтинг: +411

      Юрэс 21 минуту назад

      Так футбол----ПОЛИТИКА!!??!?!?

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      Рейтинг: +479

      zritelx > Юрэс 13 минут назад

      В Крыму до сих пор нет ни Сбербанка, ВЭБ, ВТБ да и всех крупных банках РФ, боятся .

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      Рейтинг: +67

      Rus9I 33 минуты назад

      Забавно, почему мы на собственной территории Российской Федерации, не можем проводить турниры.
      Весь мир уже признал Крым, полуостровом России, а какая коррупционная и политическая организация ФИФА, УЕФА, до сих пор сомневаются..... Мне кажется им пора определиться. Или хотя бы предоставить факты, по которым мы этого не можем делать.

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