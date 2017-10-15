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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 15 октября 2017
Кальяри
15.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 3
Завершен
Дженоа
48'
Л. Паволетти
78'
Ж. Педро (П)
8'
А. Галабинов
35'
А. Таарабт
75'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ж. Педро
78'
75'
ГОЛ! 1:3!
Л. Ригони
ГОЛ! 1:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
П. Фараго
48'
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Таарабт
Пас отдал
Л. Ригони
Желтая карточка
Л. Паволетти
33'
Желтая карточка
Н. Барелла
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Галабинов
Пас отдал
А. Таарабт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
1-4-1-2
22
Краньо
4
Писакане
19
Падоин
8
Чигарини
23
Барелла
17
Ионицэ
17
Фариас
30
Паволетти
9
Жоао Педро
3-2-4-1
1
Перин
87
Жуканович
13
Россеттини
4
Иццо
20
Рози
93
Лаксальт
91
Бертолаччи
44
Велозу
30
Ригони
49
Таарабт
16
Галабинов
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Кальяри - Дженоа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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