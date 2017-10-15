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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 15 октября 2017
Ростов
15.10.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
67'
Я. М'Вила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
Желтая карточка
А. Ионов
88'
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Думбия
83'
Замена
А. Бухаров
️️️️
В. Дядюн
77'
76'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Г. Карадениз
73'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Р. Сигурдссон
Замена
Т. Калачев
️️️️
Э. Шомуродов
72'
70'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
67'
ГОЛ! 0:1!
Я. М'Вила
Пас отдал
М. Оздоев
61'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Лестьенн
59'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Желтая карточка
В. Дядюн
57'
45'
Желтая карточка
В. Гранат
Пенальти не реализован!
Ж. Маер
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-2-2
30
Песьяков
34
Макеев
16
Вилюш
15
Ингасон
18
Паршивлюк
37
Маер
28
Могилевец
7
Думбия
19
Байрамян
14
Шомуродов
17
Дядюн
3-3-2-2
35
Джанаев
6
Сигурдссон
44
Навас
13
Гранат
3
Набиуллин
6
М'Вила
30
Кудряшов
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
17
Лестьенн
14
Шомуродов
2
Калачев
2
Калачев
14
Шомуродов
7
Думбия
11
Ионов
11
Ионов
7
Думбия
17
Дядюн
11
Бухаров
11
Бухаров
17
Дядюн
6
Сигурдссон
28
Сорокин
28
Сорокин
6
Сигурдссон
61
Карадениз
88
Камболов
88
Камболов
61
Карадениз
17
Лестьенн
20
Азмун
20
Азмун
17
Лестьенн
Остались в запасе
Ростов
Рубин
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Леонид Кучук
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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