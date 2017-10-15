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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Леганес
Малага - Леганес: обзор матча 15 октября 2017
Малага
15.10.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
0 : 2
Завершен
Леганес
56'
Габриэл
78'
А. Шимановски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Леганес
Желтая карточка
Р. Росалес
84'
Вторая желтая
Ресио
81'
80'
Желтая карточка
Р. Перес
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Шимановски
56'
ГОЛ! 0:1!
Габриэл
Пас отдал
Д. Сиовас
47'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Желтая карточка
Ресио
43'
Желтая карточка
П. Байссе
38'
22'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
4
Диего Ролан
ЦФ
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
24
Джони
ЛВ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
3-2-2-1
13
Роберто
16
Росалес
23
Эрнандес
44
Байссе
27
Хуанкар
36
Ресио
7
Пеньяранда
10
Хуанпи
4
Ролан
4-4-2
25
Куэльяр
2
Сальдуа
22
Сиовас
15
дос Сантос
15
Гарсия
14
Эрасо
8
Шимановски
18
Габриэл
21
Перес
39
Амрабат
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Малага
Леганес
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
24
Джони
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
24
Джони
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Малага - Леганес
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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