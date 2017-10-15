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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас: обзор матча 15 октября 2017
Атлетико Гойяненсе
15.10.2017, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 3
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Палмейрас
0 : 1
22.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
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