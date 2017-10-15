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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Ботафого
Васко да Гама - Ботафого: обзор матча 15 октября 2017
Васко да Гама
15.10.2017, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Васко да Гама - Ботафого
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Васко да Гама
1 : 3
21.10.2026
Бока Хуниорс
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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Васко да Гама
Ботафого
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