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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Эвертон
Брайтон - Эвертон: обзор матча 15 октября 2017
Брайтон
15.10.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
82'
А. Кноккарт
89'
У. Руни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Эвертон
90'
+3
Желтая карточка
К. Миральяс
90'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
У. Руни
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Руни
Желтая карточка
А. Кноккарт
88'
Желтая карточка
Бруно
88'
Замена
И. Браун
️️️️
Г. Мюррэй
85'
84'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Л. Бэйнс
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
П. Гросс
82'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Ш. Даффи
73'
Замена
У. Хюнемайер
️️️️
С. Мач
73'
69'
Замена
У. Ниасс
️️️️
И. Гуйе
Желтая карточка
Л. Данк
67'
Желтая карточка
Д. Проппер
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Никола Влашич
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
29
Зуттнер
5
Данк
25
Даффи
2
Бруно
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
93
Кноккарт
7
Мач
39
Мюррэй
4-2-2-2
1
Пикфорд
5
Кин
27
Холгейт
19
Ягиелка
3
Бэйнс
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
10
Влашич
10
Сигурдссон
32
Руни
9
Калверт-Льюин
25
Даффи
21
Искьердо
21
Искьердо
25
Даффи
7
Мач
2
Хюнемайер
2
Хюнемайер
7
Мач
39
Мюррэй
37
Браун
37
Браун
39
Мюррэй
32
Руни
22
Дэвис
22
Дэвис
32
Руни
5
Гуйе
14
Ниасс
14
Ниасс
5
Гуйе
3
Бэйнс
87
Миральяс
87
Миральяс
3
Бэйнс
Остались в запасе
Брайтон
Эвертон
23
Тим Крул
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
18
Дэви Классен
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Остались в запасе
18
Дэви Классен
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Брайтон - Эвертон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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